Лукашенко рассчитывает на продолжение инвестиционного и производственного сотрудничества с Нидерландами

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Короля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Республика Беларусь и Королевство Нидерландов имеют широкую практику конструктивного взаимодействия в разнообразных областях. Многочисленные контакты по линии органов местного управления, предприятий, учреждений, гуманитарных инициатив, а также жителей существенно обогащают наши связи, приносят положительные результаты обеим странам", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что рассчитывает на продолжение инвестиционного сотрудничества и дальнейшую реализацию совместных проектов в фармацевтике, деревообработке и других сферах.-0-