Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного и плодотворного диалога с Молдовой

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Майю Санду c Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что за 30 лет суверенитета Молдова, преодолев непростой путь становления, добилась заметных успехов в укреплении государственности, проведении социально-экономических преобразований, повышении уровня благосостояния своих граждан.
"Заложен прочный фундамент многогранного и эффективного белорусско-молдавского сотрудничества, основанного на исторически сложившихся отношениях дружбы, понимании и взаимной поддержке наших народов. Искренне надеюсь, что некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог, руководствуясь в первую очередь подлинными интересами белорусов и молдаван", - говорится в поздравлении.-0-