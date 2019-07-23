Лукашенко рассчитывает на продолжение плодотворных контактов с Египтом

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси с национальным праздником - Днем Революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил высокий уровень партнерства между странами в политической, торговой и гуманитарной отраслях, подчеркнув, что недавний визит Абдель Фаттаха ас-Сиси в Минск стал значимым событием в истории белорусско-египетских отношений и позволил определить ряд новых направлений взаимодействия в науке, культуре, туризме и в сфере безопасности.

"С благодарностью отношусь к вашим личным усилиям по развитию двустороннего сотрудничества и надеюсь на продолжение плодотворных контактов", - говорится в поздравлении.-0-