Лукашенко рассчитывает на расширение отношений с Оманом

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хайсама бен Тарека аль Саида с назначением на должность султана Омана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что теплые отношения и содержательный диалог между Беларусью и Оманом будут расширяться и укрепляться на благо жителей наших стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал новому султану Омана долголетия и успехов, а народу этой страны - мира и дальнейшего прогресса.-0-