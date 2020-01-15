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15 января 2020, 16:50

Лукашенко рассчитывает на расширение отношений с Оманом

Фото Getty Images
Фото Getty Images

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хайсама бен Тарека аль Саида с назначением на должность султана Омана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что теплые отношения и содержательный диалог между Беларусью и Оманом будут расширяться и укрепляться на благо жителей наших стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал новому султану Омана долголетия и успехов, а народу этой страны - мира и дальнейшего прогресса.-0-

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