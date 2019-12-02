Лукашенко рассчитывает на развитие сотрудничества Беларуси и Лаоса в отраслях взаимного интереса

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянга Ворачита и народ этой страны с Национальным праздником - Днем провозглашения Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Надеюсь, что сотрудничество Минска и Вьентьяна в отраслях взаимного интереса будет и впредь успешно развиваться и содействовать росту благосостояния наших народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Лаоса крепкого здоровья и осуществления планов, а народу - счастья и прогресса.-0-