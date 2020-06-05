5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на рост товарооборота с Венгрией в ближайшие годы до 500 млн евро. Об этом он заявил сегодня, подводя итоги переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если бы мы в ближайшие два-три года достигли полумиллиардного товарооборота, было бы неплохо. Мы заоблачные цифры не ставим. Пока нам нужно достичь 500 млн евро. И будем считать, что такой первый этап наших интенсивных контактов принесет осязаемый успех", - отметил глава государства.

По его словам, основная часть переговоров была посвящена вопросам экономики. Стороны отметили, что нынешний товарооборот, который составляет около $255 млн, абсолютно не соответствует потенциалам Венгрии и Беларуси. "Это не тот товарооборот, который должен быть между нами", - уверен белорусский лидер.

"Мы очень заинтересованы в ваших строителях, фармацевтах, которые производят очень хорошие лекарства и препараты", - перечислил глава государства только некоторые из сфер, которые представляют интерес для развития сотрудничества.

Кроме того, есть хорошие возможности для развития взаимодействия, например, в сфере сельского хозяйства. "То есть мы по всем направлениям готовы с вами сотрудничать. Сфер очень много", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-