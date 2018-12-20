Лукашенко рассчитывает на сферу бизнеса в вопросе расширения занятости в Минске

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сфера бизнеса может сыграть значительную роль в деле расширения занятости в столице. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшем будущем роботизация охватит и промышленные предприятия Минска. Главная задача - трудоустроить людей, и об этом нужно думать уже сегодня. Благодатной средой для расширения занятости может стать малый и средний бизнес. Но при условии, что число его субъектов в среднесрочной перспективе вырастет не менее чем в 2 раза", - сказал белорусский лидер.

"Если городская власть будет "стимулировать" предпринимательство так, как это делала прежняя, то проблему мы никогда не решим. Пока за январь-сентябрь 2018 года создано всего 195 высокопроизводительных рабочих мест. При этом, несмотря на рост населения столицы, численность занятых с 2010 года сократилась на 28 тыс. человек", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

По его словам, Минск - единственный из регионов устойчиво формирует профицитный бюджет, однако сегодня это происходит за счет импортеров. "В столице их 10 тыс. - половина от общего числа по республике. Но правительству поставлена задача разобраться с этим импортом, заняться предметно импортозамещением, - отметил глава государства. - Структура бюджетных доходов должна быть менее зависимой от импорта с учетом прибыльности бизнеса в городе, стоимости земельных участков, уровня доходов".

Президент обратил внимание, что промышленность Минска составляет почти 16% от республиканских объемов производства. Из-за своей среднетехнологичной структуры она испытывает постоянный дефицит работников по специальностям, которые непривлекательны для жителей столицы. "А значит, сюда едут люди из регионов. Сегодня в реальном секторе города работают почти 200 тыс. человек. В любой из областей этот показатель меньше", - отметил глава государства.-0-