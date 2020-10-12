Лукашенко рассчитывает на сохранение партнерских связей между Беларусью и Испанией

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Приглашаю к конструктивному диалогу и солидарности в период временных сложностей, вызванных пандемией. Развивая торговлю, инвестиции, контакты органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения наших государств, мы быстрее справимся с этой проблемой и не утратим ценные капилляры связей между людьми", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что рассчитывает на сохранение партнерских отношений между Минском и Мадридом в разнообразных сферах взаимного интереса. Президент также адресовал слова благодарности Королю и многочисленным организациям Испании за гостеприимство, с которым в этой стране ежегодно принимают на оздоровление белорусских детей из регионов, пострадавших от чернобыльской аварии.

Александр Лукашенко пожелал Филиппу VI доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а испанскому народу - мирного неба, сплоченности и гражданского согласия.-0-