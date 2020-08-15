Лукашенко рассчитывает на углубление торгового и инвестиционного взаимодействия с Республикой Корея

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником - Днем Освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Республика Беларусь с большим уважением и доброжелательностью относится к Республике Корея. Сходство исторической судьбы наших народов, которые много перенесли ради независимости и обеспечения устойчивого развития своих стран, является прочным фундаментом для продолжительных и успешных двусторонних межгосударственных связей", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Минск и Сеул беспрестанно работают над расширением сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры, культуры и образования. "Убежден, Новая северная политика Правительства Республики Корея создаст дополнительные возможности для углубления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-