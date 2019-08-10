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Лукашенко рассчитывает на укрепление позиций строительной отрасли в экономике Беларуси

Президент 10.08.2019 | 09:02
Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников строительного комплекса страны с Днем строителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы выбрали одну из самых мирных и почетных профессий на Земле. Благодаря вашему упорному созидательному труду год за годом преображаются наши города и села, растут комфортные жилые кварталы и промышленные предприятия, открываются детские сады и школы, развивается спортивная инфраструктура. И вы по праву можете гордиться тем, какой красивой и современной стала родная Беларусь", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что профессионализм отечественных строителей отмечен знаком особого качества как внутри страны, так и за ее пределами. "Вы бережно храните, творчески развиваете и передаете следующим поколениям богатые традиции белорусского зодчества. А талантливые инженеры и архитекторы привносят в новые проекты самые передовые технологические решения", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что строительная отрасль справится со стоящими перед ней задачами и укрепит свои позиции в национальной экономике.-0-

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Теги
Лукашенко, поздравления, строительство
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