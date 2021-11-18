Лукашенко рассчитывает на успешное сотрудничество с Оманом в торговой и инвестиционной сферах

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь стремится развивать конструктивные отношения с Оманом, который обладает значительным потенциалом, является носителем уникального культурного наследия.

"Рассчитываю на успешное сотрудничество между нашими государствами в торговой и инвестиционной сферах, а также в отраслях образования, науки и инноваций, - подчеркнул Президент. - Белорусская сторона стремится к углублению контактов на всех уровнях".

Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку аль Саиду крепкого здоровья и новых достижений, а дружественному народу Омана - мира и процветания.-0-