Лукашенко рассчитывает на значительное укрепление сотрудничества с Монголией

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и весь монгольский народ с 30-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Монголией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства констатировал, что диалог двух стран имеет прочные исторические корни, проникнут теплотой и уважением. "Монголия одной из первых признала суверенитет и независимость Беларуси. Мы искренне благодарны за оказанную поддержку, сыгравшую важную роль на этапе становления молодого белорусского государства", - говорится в поздравлении.

Президент с удовлетворением отметил активизацию в последние годы контактов с Улан-Батором в различных сферах.

"Убежден, успешная реализация уже намеченных планов и проектов, совместный поиск перспективных направлений взаимодействия позволят значительно укрепить потенциал двустороннего сотрудничества, расширить его горизонты и поднять на качественно новый уровень", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху доброго здоровья и воплощения в жизнь всего задуманного, а народу Монголии - мира и процветания.

В свою очередь Президент Монголии в своем поздравительном послании главе белорусского государства отметил, что 30 лет традиционно дружественные отношения между двумя странами успешно развивались во многих сферах, таких как торговля, экономика, сельское хозяйство и образование, способствуя процветанию государств и благополучию народов.

"Уверен, что наши двусторонние отношения и сотрудничество будут и впредь расширяться и укрепляться для преодоления глобальных вызовов, таких как обеспечение устойчивого развития, борьба с пандемией, изменение климата и опустынивание, а также для достижения социально-экономических целей и задач наших стран", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.

Президент Монголии пожелал Александру Лукашенко и белорусскому народу крепкого здоровья, благополучия и процветания.-0-