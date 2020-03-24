Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что для разговора с китайским послом есть ряд тем, касающихся не только текущего момента, но и перспектив сотрудничества. "Нам никто и ничто, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения", - сказал он.

Цуй Цимин и Александр Лукашенко

Комментируя развитие торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко сказал: "Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально".

Сейчас, по мнению Президента, необходимо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия. "Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в нынешнем году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что с китайской поддержкой в Беларуси реализуются ряд проектов, в том числе по строительству бассейна и стадиона. "Это будут образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Европы были эти два китайских объекта, на которых будут проводиться (и мы уже имеем подтверждения международных организаций) крупные международные соревнования", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Цуй Цимин во время встречи

Товарооборот Беларуси и Китая в 2019 году достиг $4,6 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с 2018-м. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $712,6 млн и за год возрос на 32%. В Беларусь поступило китайских инвестиций почти на $170 млн, из них более $141 млн прямых.

Наиболее масштабным проектом сотрудничества является индустриальный парк "Великий камень". По данным на март этого года, здесь зарегистрировано 58 резидентов, сумма заявленных инвестиций - $1,2 млрд.

С финансовыми институтами КНР заключено 35 кредитных соглашений на сумму около $8,4 млрд, профинансированы 22 проекта на $4,1 млрд.

Правительство Китая регулярно предоставляет правительству Беларуси безвозмездную техническую помощь. Портфель проектов включает строительство национального футбольного стадиона, бассейна международного стандарта, социального жилья, поддержку и развитие индустриального парка "Великий камень" и другие.-0-

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: действуем профессионально, точечно, используя и китайский опыт Глава государства подчеркнул, случаи заболевания коронавирусом, которые зафиксированы в Беларуси, являются завезенными из-за границы. "У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус", - отметил он.

"В Беларуси его очень ждем" - Лукашенко о проработке визита Си Цзиньпина Обращаясь к послу, Александр Лукашенко сказал: "Прошу, передайте моему другу, Председателю КНР Си Цзиньпину, что мы его в Беларуси очень ждем". Президент отметил, что сейчас стороны прорабатывают возможность предстоящего визита на высшем уровне.

Итоги встречи

Посол Китая передал Лукашенко добрые пожелания от Си Цзиньпина Глава дипломатической миссии поблагодарил Президента за возможность встречи и сказал: "Спасибо большое, для меня это огромная честь".

Посол КНР о поддержке Беларуси в борьбе с коронавирусом: друзья познаются в беде Глава дипломатической миссии подчеркнул, что в этот непростой период белорусско-китайские отношения только укрепились. Стороны активно взаимодействуют по всем темам, в том числе по борьбе с коронавирусом.

Цуй Цимин: у коронавируса нет гражданства и с ним надо бороться сообща "Эпидемия является общим врагом человечества и требует от международного сообщества совместного противостояния. Перед эпидемией все страны должны сплотиться и преодолеть временные трудности", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Минске Цуй Цимин.

Цуй Цимин поблагодарил белорусов за доброе отношение к живущим в Беларуси китайским гражданам Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин особо подчеркнул личную поддержку китайского народа Президентом Беларуси Александром Лукашенко, по поручению которого дважды в Китай была срочно направлена гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом.