Лукашенко расширил полномочия помощников Президента - инспекторов по областям и Минску

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску. Соответствующий указ №503 глава государства подписал 29 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В документе излагается в новой редакции положение о помощнике Президента Беларуси, утвержденное указом №40 от 13 февраля 2017 года. В частности, они наделяются правами привлекать к выполнению поручений Президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций. В случае выявления фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины помощники Президента могут ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения.

Кроме того, на помощников Президента - инспекторов по областям и Минску возлагаются дополнительные функции: по выявлению в регионах источников и факторов, создающих угрозу национальной безопасности, по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов, внесению предложений по обеспечению внутриполитической стабильности в регионе, в том числе об укреплении правопорядка, и другие.

О намерении расширить полномочия своих помощников Президент заявил еще в конце октября, назначая новых инспекторов по Брестской, Гродненской областям и Минску. Тогда же Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать систему работы помощников с Президентом: "Один раз в месяц, раз в два месяца, в квартал… Это они должны предложить. Это не должны быть посиделки, и помощники от Президента не должны быть отрезаны".-0-