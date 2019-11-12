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12 ноября 2019, 19:56

Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью

Во время бизнес-форума
Во время бизнес-форума

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью. Соответствующие заявления он сделал сегодня в Вене, выступая на двустороннем деловом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о своем участии в бизнес-форуме, Александр Лукашенко отметил, что дело не в том или ином сигнале, который должно получить бизнес-сообщество. "Я прежде всего хотел продемонстрировать свое уважение к вам. А если кто-то хочет еще и сигнал получить, я не против, считайте, что этот сигнал вы сейчас получаете", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе $200 млн он назвал не иначе как позором. "Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прямо сказал представителям бизнеса: "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать".

/Будет дополнено/.-0-

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