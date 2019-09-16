Лукашенко рассказал, чего ждет от нового состава белорусского парламента

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент должен представлять все слои белорусского общества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит нет развития. Поэтому, не в обиду депутатам сказано, должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что парламент должен представлять все слои белорусского общества: от молодежи до пожилых людей. По мнению главы государства, профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их.

"Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии - и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть, - убежден Президент. - Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход".

Лукашенко считает важным ускорить работу парламента над принятием бюджетных документов на 2020 год "Мы вступаем в новый год - финансовый, экономический, как угодно его можно называть - и в весьма важный политический период (то ли еще будет в будущем году). Поэтому нам крайне необходимо рассмотреть и принять основные плановые финансовые документы на будущий год", - подчеркнул Президент.

"Я это не скрываю: мы таких депутатов должны продвигать и поддерживать. Мы не будем стоять в стороне. Главное, чтобы было стабильно и во власть, в парламент, пришли вменяемые, нормальные люди, которые будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.

Он также попросил Владимира Андрейченко "не бросать на произвол судьбы" депутатов, которые завершают свою работу в парламенте. Возможно, отметил глава государства, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти. "Все-таки этот период - очень хорошая школа. Депутат учился, не глядя на свой возраст. Поэтому те, кто захотят работать на благо Беларуси и завтра, мы их не должны потерять. Надо их трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма, а профессионалов там много", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко считает, что около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. "В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить", - сказал глава государства.

По его мнению, надо поддерживать и женщин, выдвигающих свои кандидатуры. "Мы уже убедились: треть в парламенте женщин - это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают - стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе", - обратил внимание Президент. Владимир Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Беларусь занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.-0-