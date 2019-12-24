Лукашенко рассказал, чем Беларусь ценна для России

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову рассказал, чем Беларусь ценна для России, передает корреспондент БЕЛТА.

Доллары вместо российских рублей

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь покупает у России товары и энергоресурсы за доллары. По его словам, в свое время белорусская сторона предлагала вести расчеты в российских рублях (ведь в России заявляют о необходимости единой валюты), однако получила отказ. "Нет - хочется доллары. Я говорю: вот суть вашего валютного союза", - рассказал Президент.

Алексей Венедиктов удивился такой ситуации. "Вы не шутите?" - спросил он.

"Я вам честно говорю. На это у них, правда, ответа нет. Вы удивились - правильно. Это странным кажется: мы покупаем у вас газ - ищем доллары", - ответил глава государства.

Поддержка российских предприятий

Беларусь закупает у России не только нефть и газ, но и широкую линейку комплектующих для своей машиностроительной отрасли. На российских предприятиях, которые ориентированы на сотрудничество с Беларусью, работают около 10 млн человек, заметил Александр Лукашенко. Если посчитать их вместе с семьями, то примерно 40 млн россиян хорошо знают, что белорусы покупают у них товары для финишного производства. "Это важно? Это важно", - констатировал глава государства.

Сотрудничество в военной сфере

"На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза?" - спросил Президент у собеседника.

"Тайна государственная. Не знаю", - признался Алексей Венедиктов.

"Это не тайна. Ноль, - обратил внимание глава государства. - К примеру, за Байконур только официально вы платите около $200 млн. За то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений. "Оборона белорусов и россиян - это святое", - заявил он.

Чтобы прикрывать Россию на западном направлении, Беларусь вынуждена покупать у нее "автоматы", констатировал Президент. Российская сторона не готова была оказать здесь поддержку своим белорусским партнерам. "Мы сейчас закупаем у них, по-моему, 12 или 14 самолетов Су-30 за собственные деньги", - добавил глава государства.-0-