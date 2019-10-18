Лукашенко рассказал, чем бы хотел заниматься после президентства

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления рассказал, какой деятельностью хотел бы заняться после ухода с президентского поста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ушел бы я с должности Президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю", - сказал Александр Лукашенко.

На встречу с главой государства были приглашены слушатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели Академии управления. Их общение с Президентом продолжалось почти четыре часа. При этом Александр Лукашенко заявил, что за это время ничуть не устал и готов чаще встречаться с молодежью. "Эта энергия и наше общение - это для меня очень важно. Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми, - сказал Президент. - Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь - будущее, но студенты - это основа любого государства, они будут определять его лицо".-0-