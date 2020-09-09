Лукашенко рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание: если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском". "Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - сказал Президент.

Предложения о выходе из ОДКБ содержались в программе белорусской оппозиции, которая после публикации в скором времени была удалена, отметил глава государства. Кроме того, там предлагалось ограничить использование русского языка в Беларуси.

"Мы разговариваем с вами на русском языке. Я постоянно пользуюсь русским языком и четко в послании год или два назад сказал. Владимир Владимирович (Путин. - Прим. БЕЛТА) посмотрел это послание, потом мне процитировал, что я говорил по русскому языку, и благодарил меня за это. Я говорю: "Подожди, ты меня за что благодаришь?" - "Нигде такого отношения к русскому языку, как в Беларуси, нет" - "И за что меня тут благодарить?" - "Ну, все-таки русский язык…" - "Нет, русский язык - это и мой язык. Это государственный язык в Беларуси, между прочим", - рассказал о своей позиции по этому вопросу Александр Лукашенко.-0-