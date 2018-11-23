Лукашенко рассказал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшими задачами отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?" - спросил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Совет Министров так и не предпринял мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств. "Напоминаю правительству: рост экспорта строительных услуг - важнейшая задача. Хотят наши специалисты работать - пусть трудятся. Однако не только на благо своих семей, но и на благо государства", - сказал глава государства.

"У работников этой отрасли всегда была, есть и будет работа. Они принимают участие в развитии всех секторов экономики, и при хозяйственном подходе, ответственном отношении к выполнению поставленных задач заработки им гарантированы. Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один - платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-