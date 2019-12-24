Лукашенко рассказал, что для России страшнее, чем возможное вступление Украины в НАТО

24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался насчет возможного вступления Украины в НАТО, он не расценивает это как потенциальную угрозу для Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я так не расцениваю. Я Путину уже об этом говорил и вам скажу: самая большая угроза, что касается Украины, для России будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие, вооружение, как вы их там называете грубо, "нацики". Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то. У каждого свои понятия. Но вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Вы подумайте. Это опасная вещь", - заявил белорусский лидер.

Вместе с тем глава государства констатировал, что если Украина вступит в НАТО, то это безопасности не добавит: "Ни нам, а тем более России".

"Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было хотя бы после распада Советского Союза. Не надо обвинять Петра Порошенко, Януковича, еще кого-то. Все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Владимира Зеленского, который сейчас это испивает", - считает Президент.

Он подчеркнул, что у Беларуси с Украиной очень добрые и близкие отношения, Беларусь готова и далее всемерно содействовать мирному урегулированию в этой стране и развивать с ней отношения.

Так, несколько лет назад Беларусь предложила украинской и российской сторонам миротворческими силами взять под контроль их общую границу. Однако и Украина, и Россия отказались от этого предложения. Белорусская сторона также была готова помочь в организации выборов на неподконтрольных Украине территориях, но и это предложение не нашло поддержки у партнеров с обеих сторон.

"Это были бы гигантские шаги к миру, если граница под контролем, выборы провели и потихоньку начали размораживаться экономические отношения. А дальше было бы видно, что решать, - добавил глава государства. - Мы готовы ввязаться в эту драку для того, чтобы стабилизировать там ситуацию и не гибли наши люди".-0-