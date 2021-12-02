Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что его внучка учится в Московском государственном университете. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Вот моя внучка учится в МГУ. В этом году поступила... Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила и ее приняли", - рассказал глава государства.

Он отметил, что по многим направлениям в Союзном государстве создали равные условия. В частности, в образовании, равно как и по социальному обеспечению. "Это я к тому, что все-таки сделано немало", - заявил белорусский лидер.-0-