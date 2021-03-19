Лукашенко рассказал, как формировалась подарочная корзина с продуктовым набором для Путина

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками предприятия "Молочный мир" рассказал, как формировалась подарочная корзина с продуктовым набором для российского лидера Владимира Путина, презентованная в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в такие подарочные наборы, которые вручаются зарубежным лидерам, в том числе и Владимиру Путину, всегда отбираются продовольственные новинки. И его российский коллега никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов, подчеркнул Президент.

"Подарки - это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там был и ваш продукт", - сказал глава государства.

По его словам, отношение Владимира Путина и в целом россиян к белорусской продукции самое хорошее.-0-