Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после коронавируса

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса и на примере губернатора Николая Шерстнева рассказал, как тот восстанавливался после перенесенной болезни. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - отметил глава государства.

"Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более, год хороший", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, продолжил Президент, надо было на воздухе работать и ни в коем случае нельзя было закрывать людей в однокомнатных и двухкомнатных квартирах.-0-