Лукашенко рассказал, как помог Кучме написать новую Конституцию, но тот побоялся идти с ней в Раду

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время помог Леониду Кучме, который был тогда Президентом Украины, написать жесткий вариант Конституции, предусматривающий сильную президентскую власть. Об этом глава белорусского государства рассказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, говоря о содержании сегодняшней беседы с Президентом России Владимиром Путиным, рассказал, что российский лидер вспомнил, как однажды в резиденции Ново-Огарево они обсуждали создание евразийского союза.

"Мы действительно сидели у него в столовой, когда первые шаги делали по ЕврАзЭС", - отметил он. В то время и Украина проявляла заинтересованность к тому, чтобы присоединиться к этому объединению. Однако Александр Лукашенко в давней беседе с Владимиром Путиным сказал: "Ты не думай, Украина никогда не пойдет на то, что мы сегодня имеем в ЕврАзЭС". Как раз об этом прогнозе белорусского лидера и вспомнил сегодня в телефонном разговоре Владимир Путин.

"Тогда Кучма был Президентом. Вроде наш, советский. А в то же время и не дотянул где-то. Главное, что националистическое крыло было настолько мощным, что он побоялся идти против Рады, там они сидели", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко вспомнил и про одну из прежних встреч президентов Беларуси, России и Украины. Тогда Леонид Кучма говорил о наличии в Раде мощного националистического крыла, которое препятствует проведению многих решений главы государства. А в Беларуси как раз в тот период был принят на референдуме тот вариант Конституции, который действует до сих пор. Поэтому Александр Лукашенко и предложил украинскому лидеру также внести поправки в Основной закон: "Надо власть брать в руки Президенту".

"Сошлись на том, что Ельцин мне говорит: "Слушай, ну помоги ты ему написать (проект Конституции. - Прим. БЕЛТА)". Я говорю, ладно. И я ему действительно помог. Это была жесткая Конституция, похожая на нашу, казахский, российский вариант, но сделали нормально", - рассказал глава белорусского государства.

По его словам, проведенные в то время опросы показывали, что новый вариант Конституции поддерживался украинцами. "Но он ее в Раду не понес на утверждение. Вот и все. Все разрушилось", - констатировал Президент.-0-