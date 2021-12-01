Лукашенко рассказал, как Путин предлагал Порошенко восстановить Донбасс и чем это закончилось

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал, как Президент России Владимир Путин предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко восстановить Донбасс, передает БЕЛТА.

"Я говорю (то, что потом и Зеленскому говорил): "Петро, война у тебя, война не у меня, не у Путина - на твоей земле. И надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают", - рассказал глава государства.

По его словам, Владимир Путин предлагал Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса. "Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркивал. И вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но в течение месяца он начал все делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением", - отметил Президент.-0-