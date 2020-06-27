Лукашенко рассказал, как решали проблему с водой в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня во время встречи с активом Минской области в Солигорске рассказал, как решали проблему с водой в Минске. Фрагмент президентского выступления показали в новостном эфире на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что держал ситуацию на контроле, наблюдал за работой ответственных чиновников и служб. Он рассказал и о предварительных причинах ухудшения качества подаваемой в некоторые районы столицы воды: "Водоводы меняли. Там диаметр метр - трех этих труб. Последние 100 метров заменили, а в тех, которые раньше заменили, оставалась вода. Нет чтобы очистить или выбросить ее из водоводов… Это предварительно, сейчас мы разбираемся. Они закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали ее очищать реагентами и передозировали, и эта вода начала вонять и в квартиры попала".

"Говорю: будете пить сейчас сами, все чиновники минские, эту воду и варить себе пищу", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, его заверили, что проблема оперативно, буквально к утру, будет устранена. "Действительно, утром (26 июня. - Прим. БЕЛТА) перед отлетом к вам набираю Сивака (председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. - Прим. БЕЛТА): Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница остались, замываем, очищаем", - рассказал глава государства.

"Я к чему это говорю: диктатура - это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура - хорошо. При чем тут диктатура, должна быть ответственность! Если ты где-то… Всякое бывает. Дай бог, чтобы только такие были проблемы. Но могло же быть и хуже, как эта пандемия и прочее. И когда надо собраться всем, навалиться и решить эту проблему… Особенно у нас, у нас же нет нефтедолларов, деньгами не зальешь это. И вот тут дисциплина исполнительская, порядок, ответственность. Это - главное", - резюмировал белорусский лидер.-0-