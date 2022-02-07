Лукашенко рассказал, каким видит будущее сыновей

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву ответил на вопрос о том, каким видит будущее сыновей после того, как он оставит пост Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Рассказывая про младшего сына Николая, Александр Лукашенко отметил его неординарные способности в химии и биологии, что подтверждают и эксперты высокого уровня в этих научных областях: "Специалисты, которые его тестируют часто (я прошу Академию наук), говорят, что он уже вуз закончил, ему нечего делать в вузе".

"Вы видите его ученым?" - уточнил журналист.

"Я, честно говоря, никак его не вижу", - ответил Президент.

"То есть, что выберет сам?" - спросил Владимир Соловьев.

"Да, я жду его этой реакции", - сказал Александр Лукашенко.

Во время интервью журналист также задал вопрос, уже много раз звучавший ранее от представителей разных СМИ: рассчитывает ли Александр Лукашенко, что кто-то из его детей сменит его на посту главы государства. И по этому поводу Владимир Соловьев даже привел "любимый анекдот оппозиции": "Доколе будет править… До Коли".

Белорусский лидер подчеркнул, что ни у кого из его сыновей нет президентских амбиций: "Мои дети, честно вам говорю, наелись президентства". Показателен в этой связи пример старшего сына Виктора Лукашенко, который был помощником Президента по национальной безопасности, в звании генерал-майора, но оставил этот пост и позже был избран президентом Национального олимпийского комитета. "Он сказал: "Нет, папа, я не хочу больше на государственной службе, я наелся". Я говорю: "Хорошо, в спорт можешь ты, как Дима, средний, пойти?" Долго думал (он же был у меня первым заместителем (занимал должность вице-президента НОК. - Прим. БЕЛТА), и, когда я ушел, его избрали", - рассказал глава государства.

Кроме того, пребывание на посту Президента несет угрозу физического устранения, на что обратил внимание во время беседы Владимир Соловьев, спросив: "Вас пытались убить?"

"И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу", - ответил Александр Лукашенко.

"Детей пытаются убить?" - уточнил журналист.

"Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее", - сказал Президент.-0-