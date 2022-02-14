Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория".-0-

Лукашенко раскрыл причины белорусско-российского учения возле украинской границы