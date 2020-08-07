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07 августа 2020, 13:03

Лукашенко рассказал, когда планирует сдавать плазму и с кем готов поделиться антителами

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Об этом он заявил в завершение сегодняшнейвстречи с работниками системы здравоохранения и вручения им госнаград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения Владимира Караника. - Прим. БЕЛТА). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей", - отметил глава государства.

"Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили, - подчеркнул белорусский лидер. - Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда".-0-

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