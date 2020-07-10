Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги

10 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студотрядах и на что тратил заработанные деньги. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признался, что у него был как положительный, так и негативный опыт участия в студотрядах. "Первый мой студенческий отряд был после первого курса у меня. Мы поехали на стройку и строили на селе школу. Какое-то время я там работал, но организация была такая, что нам и не платили, и организации не было никакой. Я плюнул и уехал, - рассказал Президент. - Уехал работать к себе домой и создал отряд из школьников. На местном сельхозпредприятии собрал детей 9-10 класса (десятилетка была), и мы на зерноскладах в одном из хозяйств бетонировали полы".

Александр Лукашенко отметил, что это был для него хороший опыт общения с ребятами, как для будущего педагога, да и подростки, а их в отряде было порядка двух десятков, были довольны. "Был хороший опыт, и заработали хорошие деньги. Но за это я очень сильно получил в университете - за то, что бросил (изначальное место работы в студотряде. - Прим. БЕЛТА) и уехал работать в колхоз", - поделился Президент.

Но особенно ему запомнилась работа в мелиоративном студотряде, и до сих пор он помнит всю технологию. "Колоссальный опыт. Даже с того первого студенческого отряда я вынес главное - научился осуществлять кладку кирпичей, притом ровно, по отвесу. Но вот с мелиоративного отряда я все помню в деталях… Мы заработали тогда очень много", - признался белорусский лидер.

По его словам, если перевести в доллары по тому курсу, то это было около $300. На эти деньги Александр Лукашенко смог тогда купить себе необходимую одежду и обувь к началу нового учебного года. "Оделся, обулся и книжек еще накупил", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пояснил, что так как его мать работала дояркой, то больших денег в семье никогда не было, а потому в студотрядах он старался как можно больше заработать денег, чтобы самостоятельно себя обеспечить. "Чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти в аудиторию и чтобы я внешне не отличался от детей богатых родителей", - поделился воспоминаниями глава государства.-0-