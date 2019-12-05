Лукашенко рассказал о четырех опорах экономического развития Беларуси

5 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Экономическое развитие Беларуси будет базироваться на привлечении инвестиций, деловой инициативе, внешней торговле, изменении ситуации в демографии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среднесрочное экономическое развитие нашей страны будет базироваться на четырех опорах: создание наилучших условий для привлечения инвестиций в нашу экономику (правда, я уже не знаю, что можно сделать лучше); повышение производительности труда за счет стимулирования деловой активности, расширение внешней торговли через освоение новых экспортных рынков (здесь мы значительно не дорабатываем; видимо, как в первые годы, мне придется в основу всей политики положить экспорт: будет экспорт - будет страна), кардинальное изменение ситуации в демографии", - сказал Александр Лукашенко.

Несмотря на то, что это в основном задачи правительства, они напрямую касаются и депутатов, обратил внимание Президент. "Эти четыре направления - основа для реализации ваших персональных предвыборных обещаний избирателям, жителям регионов, которые вы представляете. Нам необходимо сформировать эффективную региональную политику и усилить роль органов местного управления, самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Это требование времени, и это работа парламентариев", - заметил глава государства. Президент добавил, что ждет от депутатов и сенаторов предложений, что и как надо изменить на местах.-0-