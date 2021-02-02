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02 февраля 2021, 20:06

Лукашенко рассказал о масштабном социологическом исследовании и попросил содействия граждан

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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания рассказал о проведении в стране масштабного социологического исследования и попросил содействия граждан, которые будут принимать в нем участие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу обратиться к людям - белорусскому народу. Мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей. Эти социологические исследования начались. Исследовали часть городов, трудовых коллективов и так далее. В ближайшие несколько дней мы опросим людей (мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры) и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Поэтому я обращаюсь к людям: когда придут к вам представители наших социологических служб и зададут какой-то конкретный вопрос, очень прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается анонимности социсследования, то Президент сделал на этом моменте особый акцент, ведь некоторые граждане не желают публично высказывать свою позицию. "Наши эти протестуны и прочие начали персональные данные публиковать в Telegram-каналах и так далее. У них (у людей. - Прим. БЕЛТА) есть мнение, они знают, что делать, знают, кому доверять - не доверять, но публично высказываться не хотят. Поэтому опрос будет персональный и полная анонимность. Никаких фамилий и так далее, - сказал глава государства. - Еще раз повторяю: очень прошу людей ответить на те вопросы, с которыми придут представители социологических служб. Это будут очень порядочные люди. Никакого выкладывания постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет".

Александр Лукашенко также подчеркнул важность полной объективности при проведении социсследования, результаты которого будут опубликованы. "Вопросы очень интересные и очень насущные, которые касаются жизни наших людей", - отметил белорусский лидер.

Он рассказал, что основным исследователем выступает не белорусская, а зарубежная компания. "Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши "свядомыя" начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми свободно смогут общаться. И других людей, которые хотят подключиться и помочь нам объективно провести социологические исследования. Да, будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главными, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения", - резюмировал Президент.-0-

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