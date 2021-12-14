Лукашенко рассказал о подвиге в здравоохранении, чего не делает ни одна страна в мире

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал высокую оценку белорусским врачам, которые в условиях пандемии COVID-19 быстро сориентировались и научились лечить людей от этой новой болезни. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении Президент коснулся темы пандемии. По его словам, не отвергая наличия соответствующих вызовов, нужно вместе с тем спокойно реагировать на ситуацию, которую в мире порой искусственно пытаются подогревать. "Я не хочу сказать, что этого (заболеваемости и связанных с этим вопросов лечения людей. - Прим. БЕЛТА) нет. Но психоза этого быть не должно", - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что в Беларуси в первую очередь уделяют внимание методикам лечения людей, обеспечению лекарствами и всем необходимым.

"Врачи молодцы, они научились лечить, быстро сориентировались! - сказал он. - Особенность наша в чем: у нас инфекционисты (светила эти) меньше всего лечат людей, я их на это не отвлекаю. Они приезжают и учат врачей - педиатры, хирурги и прочие. Они их научили и сейчас контролируют, как они лечат. Вот в чем подвиг в здравоохранении! То, что не делает ни одна страна в мире".

"Вот это и есть мобилизация. Так должно государство работать. И если мы хотим выжить, мы должны мобилизоваться. Нам спокойной жизни никто не даст", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, как в ряде стран реагируют на протесты своих граждан против локдаунов. "Закроют, локдаун объявят, поливают слезоточивым газом, и никто их не упрекает, - заметил он. - А почему закрывают? Не потому, чтобы их обезопасить. А потому, что система здравоохранения не справляется с лечением людей. Так вы же богатые: разверните койки, дайте этого кислорода, лекарства! Приедьте, мы вам скажем, как лечить, да и это уже не секрет. А там же денежки это стоит, и не каждый частник хочет это делать. Богатого лечат, кто может заплатить".

В этой связи глава государства напомнил и о трагических результатах пандемии среди жителей домов престарелых в некоторых западных странах, в то время как в Беларуси сумели выстроить эффективную систему в этом вопросе: "Я позвал председателя Палаты представителей и сказал: головой с депутатами отвечаешь за них, иди вырабатывай систему и спасай. И мы вахтовым методом до сих пор ухаживаем за этими людьми. И там ситуация самая несложная. Мы спасли этих людей. Там (на Западе. - Прим. БЕЛТА) махнули на них, за них некому было платить. Вот вам частное и государственное здравоохранение".

Несмотря на выстроенную систему государственного здравоохранения, Александр Лукашенко акцентировал внимание, что люди должны и более внимательно относиться к собственному здоровью, поддерживать регулярную физическую активность.-0-