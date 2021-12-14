Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 14 декабря 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:57 ВОЗ: вероятность повторного заражения омикроном может быть выше, чем другими штаммами В мире
21:54 ФОТОФАКТ: В столичном ГУМе минчане выбирают новогодние подарки Регионы
21:42 Лукашенко рассказал о подвиге в здравоохранении, чего не делает ни одна страна в мире Президент
21:34 Исаченко: санкции против предприятий должны придать импульс развитию Могилевской области Регионы
21:32 "Не будет санкций - легче не будет, найдут что-то другое". Лукашенко об отстаивании интересов страны Президент
21:24 Лукашенко о сохранении стабильности в стране: нельзя допустить повторения событий 2020-го Президент
21:04 Гандболистки Дании первыми вышли в полуфинал чемпионата мира Спорт
20:59 Двое миротворцев ООН ранены в результате взрыва в Мали В мире
20:31 Шаги навстречу будущему: молодежные вопросы обсудили на студенческой коллегии в Гомеле Регионы
20:28 Итоги конкурса "В духе Fair Play" подведены в НОК Беларуси Спорт
20:25 Зимние забавы, песни и хороводы ждут маленьких минчан в парке Горького 29 декабря Афиша
20:25 Участник массовых беспорядков в Минске хранил гашиш: его приговорили к 2,5 года колонии Происшествия
20:14 О наиболее значимых научно-технических достижениях Китая знакомит выставка в Минске Культура
20:13 Лукашенко: впереди у нас непростые времена, мы должны сплотиться и идти вперед Президент
20:12 Лукашенко про нового губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко: будет не хуже прежнего Президент
20:10 Лукашенко: если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить Президент
20:08 Колумбиец Лесман Паредес выиграл золото ЧМ по тяжелой атлетике Спорт
19:59 "Вкладывать деньги есть куда". Лукашенко рассказал об инвестиционной привлекательности Могилевской области Президент
19:57 Лукашенко - чиновникам: если вы попались на коррупции, я не стану защищать вас Президент
19:55 "Профессионализм, опыт и способность управлять". Лукашенко назвал главные требования к управленцам Президент
19:51 Лукашенко: Могилевская область ощутимо прибавила под руководством Леонида Зайца Президент
19:38 "Минскэнерго" отремонтировало с начала года более 3 тыс. км низковольтных ЛЭП Регионы
19:17 БГМУ стал обладателем Гран-при Международной бизнес-премии "Лидер года" Общество
19:11 Никитина: продолжим создавать условия для реализации бизнес-инициатив в регионах Экономика
19:04 Кроткова: 70% студентов БГМУ занимаются научной работой Общество
19:00 Электропоезда бизнес-класса начнут регулярно курсировать между Калинковичами и Минском 27 декабря Регионы
18:44 Ботанический сад приглашает с 24 декабря по 2 января на новогодний бал цветов Афиша
18:35 Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити увеличилось до 60 В мире
18:32 Минпром намерен укреплять сотрудничество с Китаем Экономика
18:27 График движения поездов на участке Орша - Могилев изменится 21 декабря из-за ремонта ж/д моста Общество
Все новости
Все новости
Президент
14 декабря 2021, 21:42

Лукашенко рассказал о подвиге в здравоохранении, чего не делает ни одна страна в мире

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ВОЗ: вероятность повторного заражения омикроном может быть выше, чем другими штаммами
Почти 400 тыс. жителей Минской области завершили курс вакцинации от COVID-19

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал высокую оценку белорусским врачам, которые в условиях пандемии COVID-19 быстро сориентировались и научились лечить людей от этой новой болезни. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении Президент коснулся темы пандемии. По его словам, не отвергая наличия соответствующих вызовов, нужно вместе с тем спокойно реагировать на ситуацию, которую в мире порой искусственно пытаются подогревать. "Я не хочу сказать, что этого (заболеваемости и связанных с этим вопросов лечения людей. - Прим. БЕЛТА) нет. Но психоза этого быть не должно", - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что в Беларуси в первую очередь уделяют внимание методикам лечения людей, обеспечению лекарствами и всем необходимым.

"Врачи молодцы, они научились лечить, быстро сориентировались! - сказал он. - Особенность наша в чем: у нас инфекционисты (светила эти) меньше всего лечат людей, я их на это не отвлекаю. Они приезжают и учат врачей - педиатры, хирурги и прочие. Они их научили и сейчас контролируют, как они лечат. Вот в чем подвиг в здравоохранении! То, что не делает ни одна страна в мире".

"Вот это и есть мобилизация. Так должно государство работать. И если мы хотим выжить, мы должны мобилизоваться. Нам спокойной жизни никто не даст", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, как в ряде стран реагируют на протесты своих граждан против локдаунов. "Закроют, локдаун объявят, поливают слезоточивым газом, и никто их не упрекает, - заметил он. - А почему закрывают? Не потому, чтобы их обезопасить. А потому, что система здравоохранения не справляется с лечением людей. Так вы же богатые: разверните койки, дайте этого кислорода, лекарства! Приедьте, мы вам скажем, как лечить, да и это уже не секрет. А там же денежки это стоит, и не каждый частник хочет это делать. Богатого лечат, кто может заплатить".

В этой связи глава государства напомнил и о трагических результатах пандемии среди жителей домов престарелых в некоторых западных странах, в то время как в Беларуси сумели выстроить эффективную систему в этом вопросе: "Я позвал председателя Палаты представителей и сказал: головой с депутатами отвечаешь за них, иди вырабатывай систему и спасай. И мы вахтовым методом до сих пор ухаживаем за этими людьми. И там ситуация самая несложная. Мы спасли этих людей. Там (на Западе. - Прим. БЕЛТА) махнули на них, за них некому было платить. Вот вам частное и государственное здравоохранение".

Несмотря на выстроенную систему государственного здравоохранения, Александр Лукашенко акцентировал внимание, что люди должны и более внимательно относиться к собственному здоровью, поддерживать регулярную физическую активность.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение Лукашенко
Новости рубрики Президент
"Не будет санкций - легче не будет, найдут что-то другое". Лукашенко об отстаивании интересов страны
Лукашенко о сохранении стабильности в стране: нельзя допустить повторения событий 2020-го
Лукашенко: впереди у нас непростые времена, мы должны сплотиться и идти вперед
Лукашенко про нового губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко: будет не хуже прежнего
Лукашенко: если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить
"Вкладывать деньги есть куда". Лукашенко рассказал об инвестиционной привлекательности Могилевской области
Главное
Встречу с активом Могилевской области Лукашенко начал не по сценарию
"Не будет санкций - легче не будет, найдут что-то другое". Лукашенко об отстаивании интересов страны
Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций
24 часа на то, чтобы ответить на вопрос, выделят ли вам заемные средства
Топ-новости
Лукашенко о сохранении стабильности в стране: нельзя допустить повторения событий 2020-го
"Профессионализм, опыт и способность управлять". Лукашенко назвал главные требования к управленцам
Лукашенко: впереди у нас непростые времена, мы должны сплотиться и идти вперед
Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения
Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена 15 декабря
МИД Беларуси: для европейской дипломатии судьбы мигрантов - лишь очередное воображаемое поле боя
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января 2022 года вырастет до Br457
Минпром намерен укреплять сотрудничество с Китаем
Пиневич: пандемия значительно ускорила внедрение телемедицины в практическое здравоохранение
Польский политолог: продовольственное эмбарго - сильный удар по агросектору Польши
Престижный выбор! Новоселы получили ключи от апартаментов в новом готовом доме "Осло" в Minsk World
Гедич: для беженцев в ТЛЦ заготовлено достаточно продуктов, пополняется и запас медикаментов
Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 15 декабря
В Беларусбанке подвели итоги Республиканского онлайн-фестиваля "Моя Родина – Беларусь"
Нацбанк предупреждает о телефонных мошенниках, убеждающих граждан взять кредит
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.