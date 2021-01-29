Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студенческой молодежью рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из студенток спросила главу государства об августовских событиях. По ее мнению, правоохранители применили чрезмерную силу по отношению к протестующим и, хоть у протестов и были модераторы, в результате пострадали невинные граждане, в том числе и студенты. "На какой стадии находится рассмотрение поданных жалоб от пострадавших и рассматриваете ли вы возможность амнистии для тех задержанных, которые не совершили тяжких правонарушений?" - спросила девушка.

Глава государства подчеркнул, что было выявлено много организаторов беспорядков в Беларуси и они ответят по всей строгости закона. Касаясь задержания людей, которые оказались "не в то время и не в том месте", Президент заметил: не все эти истории правдивы, многие граждане целенаправленно принимали участие в протестах, приезжая на них даже из других городов.

"Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и профессионально", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что эти вопросы надо изучать аккуратно, делать соответствующие выводы. "Если есть такие люди, может быть, и вы внесете предложения (создадите комиссию), кого-то надо восстановить. А решать вы должны, прежде всего. Я приму ваше предложение", - заверил глава государства.

Говоря о жалобах от пострадавших во время протестов, Президент заявил, что эти вопросы держатся на контроле. "Мы эти жалобы объединили. Они находятся под контролем определенных групп следователей. То есть они не разбросаны по всей стране. И мы их рассматриваем", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, таких жалоб несколько сотен. "Если честно, я не знаю детально, в какие часы и дни это будет завершено, но я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, половину (генпрокурор докладывал) уже разобрали", - заключил глава государства.-0-