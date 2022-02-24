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24 февраля 2022, 11:19

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным по ситуации в Украине

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными рассказал о подробностях разговора с главой российского государства Владимиром Путиным о ситуации в Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Сегодня рано утром лидеры Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили, как развивается ситуация в этом регионе. "Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что после проведения совместного учения на территории Беларуси осталась часть группировки российских войск. Он пояснил, почему было принято такое решение.

"Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск. - Прим. БЕЛТА) оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их".

"Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", - заявил Александр Лукашенко.-0-

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