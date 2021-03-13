Лукашенко рассказал о своем "золотом дне"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал информацию, озвученную в вышедшем в интернете фильме о его "золотом дне", где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после участия в "Минской лыжне", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил лживость представленной информации. Он отметил, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, - отметил Президент. - Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет".

Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое, ибо, особенно в глазах тех людей, которые его поддерживают, выглядел бы крайне негативно. "Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, - отметил белорусский лидер. - Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?"

Президент сказал, что все-таки должен посмотреть фильм целиком перед тем, как провести и показать в реальности то, о чем там рассказывают: "Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу".

Александр Лукашенко заверил, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Например, на Припяти, куда он обычно приезжает по весне. "Там база отдыха и деревянный дом, где Президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный", - отметил Александр Лукашенко.

Рассказал он и о часах, которые фигурировали в фильме: "Они уже, наверное, лет 15 эти часы. Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев (первый Президент Казахстана. - Прим. БЕЛТА)".

"И вообще открою вам секрет: ни один Президент, я думаю, часы не покупает, если не "крутой", - заявил глава государства.

Он пояснил, что на крупных мероприятиях, как международные саммиты, хозяин, как правило, дарит гостям те или иные подарки. "Я поручил, чтобы их выложили все во Дворце Независимости в музее (подарки Президенту по закону хранятся в резиденции Президента). Там - от часов наших "Луч" (это мои первые, еще я кандидатом в Президенты был) до вот этих часов, - рассказал Александр Лукашенко. - Пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы. Ну а по цене вы видели. Они увеличивают в 10-15 раз цену и говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение".

"Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное", - акцентировал внимание глава государства.

Что касается финансовых средств, Президент пояснил, что имеет в распоряжении так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай. "Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, - врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги, - сказал Александр Лукашенко. - Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю".

Президент считает, что авторы фильма зря взялись за эту тему, видимо, от безысходности. "Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет. Быстро. Ладно бы раздели да народу дали - в карман себе положат, - заметил глава государства. - Они уже переписали предприятия и поделили. Не дай бог, мы бы их не остановили - сегодня бы жили в другой стране. Вот в чем проблема".

"Нам надо делом заниматься. А пройдет время - люди оценят", - резюмировал белорусский лидер.-0-