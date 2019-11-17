Лукашенко рассказал о тратах на содержание совместных с Россией объектов

17 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, рассказал о тратах на содержание совместных с Россией объектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы когда-то считали. Я не стану называть цифры, чтобы потом меня там, в России (если не вы, то кто-то другой)... Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я даже не имел в виду этого",- сказал Президент. В качестве примера он привел комментарии в российских СМИ вокруг недавнего решения Беларуси пересмотреть договор об охране госграницы. "Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", - отметил глава государства, пояснив, что целью изменений должно стать усиление охраны границы.

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