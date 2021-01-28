Лукашенко рассказал о вскрытых спецслужбами попытках "взрывать дома и улицы"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об успешной работе спецслужб по пресечению террористических актов. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пока не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп. "Некоторые уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу", - отметил Президент.

"И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что действия власти и его лично были направлены в первую очередь на защиту страны. "Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - резюмировал белорусский лидер.-0-