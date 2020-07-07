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07 июля 2020, 15:22

Лукашенко рассказал об условиях поддержки в Беларуси крупного бизнеса

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Минска рассказал, на каких условиях государство готово подключиться к решению тех или иных задач в сотрудничестве с крупным бизнесом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что очень многие инвесторы из разных стран мира готовы были бы прийти в Беларусь, взять участок и даже организовать то или иное производство. Однако все хотят больших налоговых льгот и разного рода преференций. "Короче, что хотим, то и воротим - налоги платить не будем. Ну и зачем нам такие производства сегодня? Мы должны сами строить свои производства, ставить их в ряд. Они должны платить налоги", - подчеркнул белорусский лидер.

Во время встречи
Во время встречи

Он обратил внимание, что именно от налоговых поступлений в первую очередь зависит заработная плата в бюджетной сфере. "Поэтому нам надо аккуратнее сегодня быть и с иностранными инвесторами. Надо поддерживать своих, насколько мы на это способны. И поддерживать будем своих бизнесменов", - заявил Александр Лукашенко.

Однако есть условия для такой поддержки со стороны государства: первое - чтобы бизнес и сам вкладывался в соответствующие проекты, второе - выбранное направление работы должно быть востребовано в стране. "Вы должны сами вкладываться. Если хотите и что-то толковое предлагаете и это нам нужно, мы будем с вами сотрудничать, - сказал глава государства. - Но это не значит, что мы не будем создавать новые производства. Мы их создаем. Только это очень сложно и дорого".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент в качестве примера привел ПВТ, который создавался с нуля. "И только я знаю, чего это стоило. И заслуга не тех, кто бегает и кричит: я там что-то создал (чуть в тюрьму не сел в свое время). Это заслуга самих айтишников", - заметил Президент.

В частности, последний декрет, который был подписан в целях развития этой сферы, был подготовлен на основании предложений именно бизнесменов в сфере IT. "Принесли документы, я, не глядя, их подписал. А чего глядеть было? Вопрос стоял так: или будем это иметь, или не будем. Они ответственно к этому подошли - сами айтишники. И они сегодня работают благодаря принятым этим решениям. Поэтому никто не должен мнить из себя великого человека, что он что-то великое сделал. Это сделали айтишники, и я благодарен им, что они порядочно поступили. И постоянно их поддерживаю", - заявил Александр Лукашенко.-0-

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