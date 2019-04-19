Лукашенко рассказал об успехах белорусской медицины

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи выполняют самые высокотехнологичные операции, в том числе те, которые являются вершиной в хирургии, - трансплантацию органов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"У трехсот человек бьется новое сердце. Шестьсот жизней спасены с помощью пересадки печени. Операции по пересадке почки у нас вообще рядовая операция. В это трудно поверить, но более тридцати женщин после таких сложных операций смогли дать жизнь маленьким белорусам", - констатировал глава государства.

"Буквально в прошлом месяце наши хирурги, можно сказать, совершили чудо - прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения", - рассказал Президент. Ребенку весом чуть более килограмма провели операцию на сердце. "Нигде в мире ничего подобного еще не делали. Потому что для такой операции младенец должен весить хотя бы два с половиной - три килограмма", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государств привел еще один пример: не так давно женщина, которая два месяца находилась после аварии в коме, родила здорового ребенка. Врачи спасли и маму, и малыша. "Такие случаи входят в историю медицины, - подчеркнул белорусский лидер. - Что важно, сложнейшие операции выполняются не только в Минске, но и в областных городах, где работают современные специализированные научно-практические центры".

По словам Президента, в сфере здравоохранения работают квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. "О качестве белорусской медицины говорит и тот факт, что услуги наших специалистов востребованы среди иностранных пациентов. На экспорте медицинских товаров и услуг в прошлом году страна заработала более $200 млн. И есть потенциал для дальнейшего роста", - констатировал глава государства.-0-