Лукашенко рассказал, почему "гвалтуют оппы", и о нюансах работы бандитских СМИ по Казахастану

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал реакцию ряда представителей оппозиции на решение поддержать направление миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, а также отметил различия в подходах "бандитских СМИ" в случае с событиями в Казахстане и Беларуси. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ну и наши эти - "пилсудчина". Но, заметьте, средства массовой информации работают - вот эти - бандитские - не так, как против Беларуси. Так тихонько, спокойно, а сейчас практически сникли. Почему - потому что управляются спецслужбами. А спецслужбы на службе вот этих крупных корпораций, которые сидят на газе, нефти в Казахстане", - сказал Президент.

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