Лукашенко рассказал, почему не пользуется смартфоном и другими гаджетами

24 января, Шклов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, рассказал, почему не пользуется смартфоном и другими гаджетами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону (а это происходит очень редко), то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю, - подчеркнул Президент. - Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет".

Александр Лукашенко также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.-0-