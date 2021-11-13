Лукашенко рассказал, почему отклонил первые варианты поправок в Конституцию

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему отклонил первые варианты поправок в Основной закон. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко пояснил, что необходимость внести изменения в Конституцию обусловлена тем, чтобы приспособить Основной закон к нынешним реалиям: "Времена поменялись. Это урок в том числе прошлого года". "Они на улицах кричали, наши оппозиционеры так называемые, мятежники: "Надо перемены, перемены!" - напомнил белорусский лидер. - Нас хотели поймать на "пераменах", по-белорусски говоря. "Перемены, перемены, давайте перемены". Я к этому серьезно отнесся".

"Но я сам, без них, понимал, что перемены нужны будут. Какие перемены?! Мы и менялись постоянно", - продолжил Президент.

Примерно три года назад глава государства инициировал процесс изменения Конституции. "Потому что перемены должны быть упорядоченные, а упорядоченные - это по закону, а основной закон - это Конституция", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко рассказал, что еще до выборов 2020 года ему были предложены два варианта поправок в Конституцию. "Но я их отклонил, потому что они мало чем отличались от действующей Конституции: где-то запятую поставили, что-то добавили в какое-то предложение и так далее. Радикально не отличались, - отметил Президент. - Я покритиковал Конституционный суд, который был во главе подготовки этой Конституции, и сказал им так: "Вы готовьте проект Конституции мне на стол, но все, кто принимает участие, завизируйте, поставьте свою подпись". Как только сказал, что лично будете отвечать за предложения, так только "подмарафетили", "подштукатурили" и положили на стол".

"И вот это уже третий заход на Конституцию, мне пришлось это взять на себя", - пояснил глава государства. Специально созданная Конституционная комиссия уже проработала основные вопросы. Далее их обсуждение продолжается на уровне группы специалистов. "Они начали дошлифовывать Конституцию, которая пришла из Конституционной комиссии. Это уже под моим руководством, я постоянно с ними провожу консультации по Конституции. Потому что мне же на референдум ее выносить, - отметил Александр Лукашенко. - Спрос будет с меня".

"Вот мы уже имеем какую-то, как в советские времена говорили журналисты, "рыбу". То есть мы уже имеем что-то сырое, но которое уже можно читать", - добавил белорусский лидер.-0-