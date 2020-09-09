Лукашенко рассказал подробности истории с задержанием группы из 33 человек, приехавших из России

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ рассказал подробности истории с задержанием группы из 33 человек, приехавших из России, сообщает БЕЛТА.

Глава государства пояснил журналистам причины и обстоятельства задержания группы из 33 мужчин, а также подробности того, как развивалась ситуация и почему было принято решение их отпустить.

Как рассказал Президент, ему было доложено о пересечении белорусско-российской границы группой из 33 человек. "А у нас острый период (избирательная кампания. - Прим. БЕЛТА), мы вынуждены контролировать ситуацию. Порядок у нас в стране железный, правоохранительные органы, служба безопасности работают прилично", - отметил он.

Поначалу за действиями прибывших в страну наблюдали, чтобы выяснить цели их поездки. "А вдруг террористы? Мы же не должны допустить терактов", - пояснил глава государства. По его словам, были основания предполагать, что они могут представлять опасность, тем более их действия вызывали подозрения: они поселились в одну гостиницу, потом переехали в другую, не уехали в аэропорт и не вылетели из Минска в Стамбул, хотя имели билеты. Исходя из комплекса причин, было принято решение задержать 33 человека.

Информация о том, кто эти люди, поступала разная - якобы они входят в ЧВК Вагнера, якобы их направил через Минск в Венесуэлу глава "Роснефти" Игорь Сечин для организации охраны месторождений. "И тут я получаю информацию от Сечина: "Никаких там моих нет. Передайте Александру Григорьевичу, я никуда, ни в какую Венесуэлу не собирался поставлять, и пусть на меня их не вешают. И пошла целая чехарда", - рассказал Президент.

"Что я делаю? Я собираю всех силовиков и генерального прокурора. Говорю: позвони в Россию и Украину, как положено по нашему законодательству, межправительственному договору. Пусть приедут прокуроры России и Украины. Садитесь втроем, разберитесь, что делать с этими ребятами. Я что, неправильно поступил? Я бы потом решал, куда бы они поехали. Но вы приедьте и разберитесь", - сказал Александр Лукашенко.

Однако российский прокурор не приехал, а украинская сторона затребовала выдачи этих людей, не предоставив при этом никаких документов.

По поручению Президента ситуацию вокруг этой группы контролировал помощник главы государства по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Он лично посетил задержанных, принес им извинения и по их просьбе направил назад, на белорусско-российскую границу.

Позже появились сведения, что приезд этой группы в Беларусь был подготовленной провокацией. "Потом мне приходит информация, что это американцы через Украину. Но украинцы сами сказали: это не мы, это Америка", - отметил Александр Лукашенко.

Он признался, что, учитывая поведение украинской стороны после проведения выборов в Беларуси, склонен верить в версию о провокации. Хотя это тяжело, принимая во внимание всю помощь, в том числе по приему беженцев, которую Беларусь оказывала Украине в последнее время. "Я всем (беженцам. - Прим. БЕЛТА) указом дал равные условия с белорусами - детские сады бесплатно, школы, здравоохранение и работу. 160 тысяч! Некоторые потом вернулись. Но совсем немного. Огромное количество сегодня живет в Беларуси. И они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский! - отметил Александр Лукашенко. - Понимающий человек. Ко мне хорошо относился. Бах, заявление. Почему? Американцы написали".-0-