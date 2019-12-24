Лукашенко рассказал подробности переговоров с Россией по поставкам нефти и газа

24 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову рассказал подробности переговоров с Россией по поставкам нефти и газа, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналист спросил об отношении Александра Лукашенко к тому, что в последнее время после встреч с Владимиром Путиным в российских СМИ сложился образ Президента Беларуси как человека капризного.

"В чем заключается мой каприз? В том, что я сегодня даже не торгуюсь - веду переговоры? - ответил глава государства. - Не с моей подачи вы вынесли на уровень президентов эти вопросы (об углублении интеграции, что и стало предметом нескольких встреч двух президентов. - Прим. БЕЛТА). Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ!"

Если Беларусь согласится с условиями по цене на газ, которые выдвигает Россия, то будет вынуждена искать альтернативные поставки, как это сделала, например, сама же Россия, начав строительство "Северного потока" после возникновения проблем с транзитом газа через Украину. "Я точно так поступлю: буду искать альтернативу (ее все равно надо искать). Я этого от руководства России не скрываю", - отметил Президент. Он напомнил, что в белорусско-российских отношениях уже была проблемная ситуация в поставках нефти и газа, Беларусь нашла альтернативу, в частности, в Венесуэле.

В качестве возможных вариантов сейчас Беларусь рассматривает реверсные поставки нефти на свои современные, полностью модернизированные нефтеперерабатывающие заводы. Однако это может привести к сокращению транзитных возможностей России по поставкам нефти через Беларусь в другие страны.

"Звучит как угроза", - отреагировал на такого рода рассуждения Алексей Венедиктов. "А вы зачем меня загоняете в решение этого вопроса таким образом? - парировал Александр Лукашенко. - Я этого не хочу".

Глава государства отметил, что Беларусь является третьим после Германии и Италии потребителем российского природного газа. "Мы много газа у вас покупаем. Вы хотите этот рынок потерять? Нет, глупо было бы", - сказал он.-0-