Лукашенко рассказал подробности утренних телефонных разговоров с зарубежными лидерами по Афганистану

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом поделился подробностями своих утренних разговоров с зарубежными лидерами по тематике Афганистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что разговаривал с вашим Президентом (Таджикистана Эмомали Рахмоном. - Прим. БЕЛТА). Полчаса он, как ближайший друг, рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками", - сказал глава государства.

Он отметил, что у Таджикистана большая протяженность границы с Афганистаном. "Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что все это легло на плечи таджикского народа и Таджикистана. "Понятно, что людей - защитить границу - у вас достаточно. Нужны современные средства, вооружение", - сказал он.

Во время телефонных разговоров, в том числе с Эмомали Рахмоном, обсуждалась выработка общей позиции, согласование позиции по Афганистану по линии ОДКБ - ШОС. "Все это мы положили на плечи Эмомали Шариповича во время встречи в Душанбе (где пройдут саммиты ОДКБ и ШОС. - Прим. БЕЛТА) в середине сентября", - отметил глава белорусского государства.

Обращаясь к послу, Александр Лукашенко подчеркнул, что встреча с ним важна в преддверии визита в Таджикистан. "Все-таки вы (таджикская сторона. - Прим. БЕЛТА) обладаете большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден. Даже вы обладаете большей информацией, чем США, которые непосредственно там работают", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства при этом заметил, что Президент Таджикистана, можно сказать, десятилетиями предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане: "Мы так это все слушали, понимали (в мире везде непросто) и как рядовое событие, наверное, воспринимали. И насколько он оказался прав!"

"Поэтому и с Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались, я хочу еще поговорить с Мирзиёевым (Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. - Прим. БЕЛТА) о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ - ШОС. Все будет в Душанбе - руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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