Лукашенко рассказал, с кем Беларусь будет в приоритетном порядке выстраивать дружественные отношения

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня, принимая верительные грамоты, рассказал о том, с кем Беларусь будет в приоритетном порядке выстраивать дружественные отношения, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что справедливость в международном, межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики - это то, что Беларусь выстрадала всей своей историей. "В том числе и в новейший период, события которого разворачивались и разворачиваются на ваших глазах", - заметил он.

"Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно", - заявил белорусский лидер.

Он акцентировал внимание, что, находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением.

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