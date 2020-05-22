Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача

22 мая, Мачулищи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая в военной сфере стоит стратегическая задача. Об этом глава государства заявил сегодня во время ознакомления с военными разработками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - сказал глава государства.

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