Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Авраменко Алексея Николаевича
|- министром транспорта и коммуникаций;
|Татарицкого Валентина Болеславовича
|- председателем Государственного комитета по стандартизации;
|Лавриновича Ивана Антоновича
|- помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области;
|Барановского Валерия Валерьевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Литовской Республике;
|Фисенко Игоря Валентиновича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь во Французской Республике и по совместительству постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО.
Президент также дал согласие на назначение:
|Дороховича Александра Викентьевича
|- заместителем председателя Минского горисполкома;
|Цурана Артема Николаевича
|- заместителем председателя Минского горисполкома;
|Борисюка Геннадия Иосифовича
|- заместителем председателя Брестского облисполкома;
|Милошевского Валентина Станиславовича
|- главой администрации Ленинского района Бреста;
|Силивончика Павла Александровича
|- председателем Ветковского райисполкома;
|Смирнова Руслана Ивановича
|- председателем Наровлянского райисполкома;
|Сушко Виталия Александровича
|- председателем Рогачевского райисполкома;
|Бегунца Олега Павловича
|- председателем Вилейского райисполкома;
|Ломского Александра Зиновьевича
|- председателем Несвижского райисполкома;
|Лодыги Анатолия Михайловича
|- председателем Клецкого райисполкома;
|Коледы Виктора Михайловича
|- председателем Пуховичского райисполкома;
|Заблоцкого Дмитрия Васильевича
|- председателем Жодинского горисполкома;
|Лустенкова Михаила Евгеньевича
|- ректором государственного учреждения высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет";
|Перминовой Елены Александровны
|- заместителем министра экономики;
|Шкодина Руслана Николаевича
|- членом Витебского облисполкома.
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